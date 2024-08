Estate in città Sagre e cinema in attesa del Beat

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024) EMPOLI Ferragosto è passato, ma chi l’ha detto che l’è agli sgoccioli? Scorre veloce la programmazione degli eventi all’aperto a Empoli. Dalle frazioni al parco urbano, il calendario è ricco di appuntamenti per tutti i gusti. Mentre vanno avanti le proiezioni del ‘sotto le stelle’ in tour tra Avane, Sant’Andrea e Cascine, si alza il sipario stasera sulla sagra del bombolone di Casenuove, serate ‘golose’ accompagnate da intrattenimento musicale e spettacoli. È ancoraal Green Bar di Serravalle dove il mercoledì e il venerdì si può partecipare all’aperitivo musicale a partire dalle 19. E poi il "re" degli eventi della stagione estiva, ilFestival. Otto serate dal tramonto alla notte, molte conferme, ma anche diverse novità per l’edizione che segna il decennale del Festival.