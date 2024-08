Empoli-Monza il terreno di gioco del Castellani in condizioni disastrose

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 17 agosto 2024) Undimalmesso ha accoltoin campo in occasione della prima giornata di Serie A. Alla superficie si è presentata in una condizione disastrosa con zolle di terra evidenti in quasi ogni zona di campo, in particolare nella metà campo difesa nel primo tempo dalla formazione toscana. Non è chiaro cosa sia accaduto. In estate, prima dell’Europeo, ilha ospitato la nazionale azzurra di Luciano Spalletti in occasione dell’amichevole con la Turchia e in quel caso il campo era in buone. Peraltro sempre pochi mesi fa la famiglia Corsi, in presenza del ministro dello Sport Abodi, ha svelato il progetto di riqualificazione dello Stadio. La nuova versione dell’impianto sarà pronta nell’estate 2027 e avrà una capienza tot di 18.600 spettatori.