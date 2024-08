Viaggio al centro della terra | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 16 agosto 2024)al: trama, cast e streaming delQuesta sera, venerdì 16 agosto 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda ilal, pellicola americana del 2008 diretta da Eric Brevig. Liberamente ispirato al romanzoaldi Jules Verne, più che il remake dell’omonima pellicola del 1959 di Henry Levin è un seguito, ambientato nel XXI secolo, del romanzo di Verne, che si svolgeva invece nel XIX secolo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama A Boston il vulcanologo Trevor Anderson riceve la visita di sua cognata, la moglie di suo fratello Max, scomparso dieci anni prima durante una spedizione scientifica in Islanda. La donna ha portato con sé il figlio Sean per fargli trascorrere dieci giorni con lo zio, che non vedeva da sei anni.