Tor Bella Monaca Rapina all’Autogrill | dipendente ferma il malvivente

(Di venerdì 16 agosto 2024) Roma, Tor, Lazio, Autogrill, polizia, Casilino – Tentativo di fuga fallito per untore armato, bloccato da un. Nella serata di ieri, intorno alle 23, un uomo con il volto coperto da un cappuccio e armato di pistola ha fatto irruzione nell’Autogrill situato in via di Tor, a Roma. Ilha minacciato i presenti e si è fatto consegnare l’incasso della giornata, pari a circa 370 euro in contanti. Subito dopo, l’uomo ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato bloccato da un coraggiosodell’Autogrill. Ne è nata una colluttazione, durante la quale iltore ha abbandonato sia il denaro che la pistola, riuscendo poi a dileguarsi rapidamente. Sul caso stanno indagando gli agenti del commissariato del Casilino, impegnati nella ricerca del fuggitivo.