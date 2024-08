Su Gaza l’Italia tace | così il tricolore latita nelle grandi diplomazie internazionali

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) di Paolo Gallo Mentre Macron, Scholz e Starmer sottoscrivono una nota congiunta in cui auspicano una ripresa dei negoziati e chiedono il cessate il fuoco ase ne sta bella tranquilla in silenzio. Una sorta di quiescenza consapevole, perché ‘non dire’ è meglio che prendere posizione, dar seguito all’articolo 11 ed essere costituzionalmente schierati può fare perdere voti e far saltare il banco. E allora che si fa? Si distoglie lo sguardo daitemi dei tempi moderni e si punta tutto sui cromosomi di Imane Khelif o sulle mirabolanti imprese digitali del social media manager di Sangiuliano. Perché distrarre il popolo, soprattutto a Ferragosto, è lo sport preferito di una classe politica inerme, incapace di essere protagonista nel panorama europeo e mondiale. La grande assente di quel comunicato è la bandiera italiana.