Stellantis citata in giudizio negli Usa per frode | Ha gonfiato il prezzo delle azioni L’azienda | Causa senza merito ci difenderemo

(Di venerdì 16 agosto 2024) Un altro terremoto scuote la holding dell’automotive. Alcunisti statunitensi hanno denunciato per «perché avrebbe nascosto l’aumentoscorte e altri dati prima di rendere pubblici risultati finanziari deludenti. Report che hannoto il deprezzamentodella società. Secondo quanto scrive il Sole 24 Ore in un suo articolo, la denuncia è stata presentata al tribunale federale di Manhattan il 15 agosto. Glisti sostengono cheabbia «» in modo artificiale ilsuedurante la prima metà del 2024 formulando di conseguenza analisi «straordinariamente positive» sulle scorte, il potere di determinazione dei prezzi, i nuovi prodotti e il margine operativo.