Space Riccione gli eventi più belli dell’estate | chi c’era

(Di venerdì 16 agosto 2024), 16 agosto 2024 - Buona la prima per, che chiude una stagione record con Carl Cox e Sfera Ebbasta: più di 60mila presenze totali per 23, oltre a milioni di visualizzazioni sui social.“Èma sembra Ibiza” è stata la frase più sentita in queste prime dieci settimane di vita dello, nella nuova location della collinase dall’atmosfera internazionale, con deejay di fama mondiale e un locale, firmato dall’architetto Marco Lucchi, con due grandi spazi per ballare all’aperto e un palco imponente. “Erano molti i dubbi prima della festa d’apertura del 2 giugno scorso, sia perché il locale era stato appena ristrutturato e i lavori si erano protratti fin sotto la data dell’inaugurazione, sia per lo scetticismo che un progetto così ambizioso inevitabilmente portava con sé”, spiega lo staff.