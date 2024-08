Palio di Siena rinviata a sabato 17 agosto la Carriera dedicata alla Madonna dell' Assunta

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 16 agosto 2024) Era tutto pronto, a, per il tradizionaledel 16dedicato: la pioggia, però, ha costretto gli organizzatori a rinviare la corsa a domani,17. Il viaera previsto alle 19, ma intorno alle 17.30 - mentre si stava svolgendo il corteo storico - l'acqua ha cominciato a cadere su piazza del Campo rendendo scivoloso il tufo. Ad annunciare il rinvio, la bandiera verde esposta fuori dal Palazzo Pubblico. Sempre a causaa pioggia, quest'anno era stato rinviato per due volte anche ildel 2 luglio: è un evento raro che nello stesso anno si assista al rinvio di entrambi i palii causa maltempo. Dieci le contrade in gara domani:vincitrice, colei che per prima percorrerà i tre giri di piazza del Campo, andrà il Drappellone dipinto dall'artista Riccardo Guasco. Ecco cosa c’è da sapere.