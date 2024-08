Metrò del Mare fino a Castellabate l’ira di Mario Polichetti Udc nazionale contro gli amministratori della Regione Campania

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 16 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “È inaccettabile che il Cilento, una delle aree più belle e ricche di storianostra provincia, venga sistematicamente trascurato dalle istituzioni regionali”, afferma, componente dell’esecutivodell’Udc. “Ildel, che dovrebbe rappresentare una risorsa vitale per il nostro turismo, è diventato l’ennesimo simbolo di inefficienza e scarsa lungimiranza da parte.” “Da lunedì a venerdì, il servizio marittimo collega Salerno e la Costiera Amalfitana solo ad Agropoli e, come se il Cilento si fermasse lì. È un trattamento indegno per un territorio che merita di più e che potrebbe offrire molto di più ai turisti, se solo avesse i collegamenti adeguati. Solo nel fine settimana si estende il servizio a località iconiche come Acciaroli, Palinuro e Camerota.