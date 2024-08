Maduro pressato dai paesi vicini | le proposte di Lula e Petro

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 16 agosto 2024) I presidenti Luiz Inácioda Silva, del Brasile, e Gustavo, della Colombia, hanno scelto di dare una svolta alla mediazione per risolvere lo stallo politico in Venezuela. Ieri entrambi hanno presentato al presidente Nicolásle loro opzioni per risolvere pacificamente la crisi scoppiata dopo le contestate elezioni presidenziali del 28 luglio.ha avanzato la proposta di nuove elezioni e di un governo di coalizione, mentreha presentato su X un piano dettagliato basato «sull’esperienza del Fronte Nazionale Colombiano». I passi in questo caso sarebbero: «Revoca di tutte le sanzioni contro il Venezuela; amnistia generale nazionale e internazionale; governo transitorio condiviso tra le parti. E infine, nuove libere elezioni.