Brescia l’esordio contro il Palermo per misurare le ambizioni | probabili formazioni

(Di venerdì 16 agosto 2024) Per ilè un momento già molto importante. Questa sera, venerdì 16 agosto alle 20.30, davanti agli occhi delle medaglie d’oro olimpiche Anna Danesi e Giovanni De Gennaro, che verranno celebrate dalla società del presidente Cellino, le Rondinelle inaugureranno il campionato di serie B, ospitando al “Rigamonti” il, una delle principali candidate alla promozione, che metterà subito a dura prova le qualità e ledella squadra di Maran. Una prima giornata più che impegnativa per Bisoli e compagni, che sono chiamati a confermare le positive indicazioni fatte trasparire dal precampionato e, soprattutto, dalla vittoria in Coppa Italia con il Venezia. In questi primi test della nuova stagione ilsi è fatto apprezzare, mettendo in mostra un’ottima organizzazione di gioco e un potenziale sicuramente interessante.