Thailandia la Corte costituzionale rimuove il premier Srettha Thavisin | Ha commesso una violazione etica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024)non è più ildella. La nomina di un ministro gli è costata l’incarico. Ladel Paese, infatti, ha deciso dirlo dopo cheha indicato Pichit Chuenban come ministro dell’Ufficio del. La nomina, secondo la, costituisce unapoiché Chuenban è stato condannato per aver tentato di corrompere un funzionario giudiziario. Il primo ministro ad interim del Paese sarà Phumtham Wechayachai, ministro del Commercio dello stesso partito di. Chuenban, detenuto per sei mesi nel 2008, ha cercato di corrompere un giudice con due milioni di baht (circa 51mila e 900 euro) in contanti, contenuti in una busta della spesa. Laha ricordato che il primo ministro ha responsabilità esclusiva nella verifica delle qualifiche ai fini delle nomine del suo gabinetto.