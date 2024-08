Punta d’esperienza per l’attacco Si stringe per l’arrivo del portiere | Laukzemis per la prima in Coppa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 15 agosto 2024) L’Ancona accelera per Klaidas: la dirigenza biancorossa vorrebbe consegnare a Massimo Gadda l’estremo difensore entro l’inizio della prossima settimane, per preparare la vigilia della sfida diItalia contro la Recanatese con unesperto e affidabile. Il giocatore ha già dato la sua disponibilità al trasferimento in biancorosso, manca solo l’ok del Catania, che diventerà proprietaria del cartellino dopo averlo acquistato dall’Imolese. Il lituano arriverebbe quindi in prestito, ma i movimenti proseguono anche negli altri reparti: come detto, il ds Tamai sta lavorando aldi una seconda, un profilo di consolidata esperienza proveniente dalla Serie C. Non è ancora dato sapere il nome, l’unica informazione che si ha è che ha trent’anni e che sta trattando la buonuscita con il rispettivo club.