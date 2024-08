Perché si é ritirato Darderi | il punteggio con Cobolli al momento dell’interruzione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 15 agosto 2024) Flavioavanza agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati (Ohio, Stati Uniti) superando Luciano, che si èsuldi 7-6 3-1 in favore del romano. La sfida tutta italiana che ha aperto la giornata odierna si è concluso quindi anzitempo, con i nostri portacolori che hanno vissuto un match quanto mai particolare. Il primo set si è aperto con Lucianoche ha messo subito in mostra qualche piccolo problema alla gamba destra, ma riuscendo comunque a giocare al massimo delle sue potenzialità, tanto da raggiungere il tie-break. Il parziale, chiuso sul 7-4 in favore di, ha segnato indelebilmente l’incontro, dato che nel secondo parziale non c’è stata più partita.