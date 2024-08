Via Naef replica di Arte | Oggi l’ascensore è rientrato in funzione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) "L’impianto è rientarto in". Lo fa sapereMarco Tognetti, amministratore unico di. Lunedì "La Nazione" aveva fatto visita ai residenti della palazzinadi(nella foto), che da giovedì scorso erano impossibilitati ad usaree avevano lamentato i disagi dovuti a un disservizio che si ripete nel tempo da alcuni mesi, specialmente per i tanti invalidi che risiedono nella palazzina. "Il primo intervento sull’impianto guasto della nostra palazzina - spiega Tognetti - è stato eseguito lo scorso giovedì e abbiamo subito provveduto a ordinare subito la componente da sostituire, che è arrivata in deposito a Genova proprio questa mattina, (ieri per chi legge, ndr)". Ieri pomeriggio gli operatori Kone hanno provveduto a sostituire la componente danneggiata.