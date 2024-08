Torna l’incubo miasmi nuove segnalazioni da Ponte Valentino

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPotevano mai mancare idelle lavorazioni industriali in questa torrida estate di siccità, di afa equatoriale, incendi boschivi, furti e tragedie assortite? Certo che no. Nostri premurosi lettori, cittadini che risiedono a ridosso dell’Area di Sviluppo industriale diche addirittura vi lavorano, ci hanno segnalato che da quelle parti l’aria risulta notevolmente appesantita da un olezzo insopportabile. Abbiamo voluto verificare e, così, imboccata la Statale 90 bis e raggiunto l’agglomerato abbiamo effettivamente constatato che l’aria era irrespirabile non solo per gli oltre 37° gradi all’ombra (almeno 45 i percepiti), ma anche da un tanfo inconfondibile: lo stesso che le nostre narici avevano apprezzato nei mesi scorsi. Ovviamente non abbiamo strumenti sofisticati di valutazione, ma che la puzza ci sia, e bella grande, è poco ma sicuro.