Ponte di Genona il crollo e quel ' maledetto silenzio assordante'

(Di mercoledì 14 agosto 2024) AGI - "Un". Si apre così la lettera aperta di Giovanna Donato, ex moglie di Andrea Cerulli, portuale morto neldelMorandi, il 14 agosto di ormai sei anni fa. Una data che "è lo spartiacque della nostra nuova vita e ogni anno facciamo un bilancio dell'anno trascorso. Un altro anno è trascorso nelpiù assoluto come gli anni scorsi - scrive la donna - mentre a livello nazionale tutto è ormai dimenticato, noi ogni giorno combattiamo con il Comitato (parenti vittime diMorandi, ndr) tra le udienze in tribunale, un disegno di legge che solo negli ultimi giorni pare abbia preso una forma, il lavoro instancabile per il Memoriale, riunioni, messaggi, discussioni: non si può avere idea in questoquanto lavoro e rumore abbiamo fatto.