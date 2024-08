Festeggiamenti per il 98 anniversario della morte di Rodolfo Valentino a Castellaneta

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 14 agosto 2024). In occasione del 98°di, avvenuta a New York il 23 agosto 1926, la Fondazionediha organizzato diverse iniziative. Nelle giornate di sabato 17 e giovedì 29 agosto 2024 è prevista l’iniziativa “A spasso con” passeggiata nei luoghimemoria dicon partenza alle ore 19:00 dal monumento a, realizzato nel 1961 dallo scultore Luigi Gheno; si passerà quindi dalla casa natale, dove il 6 maggio 1895 nacquePietro Filiberto Raffaello Guglielmi, dalla gentildonna di origine francese Marie Gabrielle Barbin e da Giovanni Guglielmi, veterinario di zona; si andrà quindi in via Regina Margherita 28, dove sorge il palazzetto in cui la famiglia Guglielmi si trasferì nel 1899 e, infine, si raggiungerà il MU.V. Museo