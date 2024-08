Cammaroto | Il Napoli potrebbe inserire Raspadori in uno scambio Manna vuole sbloccare gli affari…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 14 agosto 2024): “Ilin uno, possibile ritorno di fiamma della Roma per Politano,gli affari Romelu Lukaku e Billy Gilmour”va in missione a Londra per chiudere Lukakuriferisce cheva in missione a Londra per chiudere Lukaku e intanto comincia un ferragosto di fuoco per ilcon il club azzurro che non andrà in vacanza e dovrà accelerare la cosiddetta operazione “tutti fuori” su indicazione di Antonio Conte. Il mister ha fatto le sue valutazioni e il dado è tratto. Nelattuale ci sono 11 calciatori non incedibili, di cui 8 certi di essere in partenza e 3 che alla fine dovrebbero rimanere ma sui quali tutto può ancora accadere da qui al 31 agosto. Siamo alla rivoluzione che può davvero cambiare lo scenario e lanciare ilverso la rincorsa Scudetto, come tutti auspicano.