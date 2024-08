Tutto pronto per la sesta edizione del Vintage Festival

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Arezzo, 13 agosto 2024 –per ladel “”. Domani pomeriggio, ore 17.00, con l’accensione delle luci prenderà vita l’evento che trasformerà le strade di Castiglion Fiorentino in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto per oltre cento artisti tra musicisti, disc jockey e ballerini! Ma non è! Nel cuore dell'evento, ci sarà unMarket strabiliante, con tesori autentici e chicche uniche da portare a casa e farli diventare parte della vostra storia. Questi i numeri del2024, in programma da domani, 14 agosto, e fino al 18.