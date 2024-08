Premiato con le 5 Vele Il lago dell’Accesa è green

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Acque cristalline, luoghi unici per la bellezza del paesaggio, attenzione alla sostenibilità e tutela della biodiversità. Legambiente e Touring Club Italiano anche quest’anno hannocon le 5i comuni turistici marini e le località lacustri più virtuose d’Italia tra le quali Massa Marittima per il. L’assessore comunale all’Ambiente, Ivan Terrosi ha partecipato a Festambiente, alla cerimonia di consegna della bandiera gialla, e in quell’occasione ha sottolineato l’importanza di avvicinarci alcon consapevolezza e rispetto. "Ringraziamo Legambiente per questo riconoscimento – afferma Ivan Terrosi – che per ilè una conferma. Si tratta di un piccolobalneabile, di straordinaria bellezza, al centro di un’area di altissimo valore ambientale, situata a pochi chilometri dalla città di Massa Marittima.