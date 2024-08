MotoGP Bagnaia senza mezze misure | Nel 2025 con Marquez andrà bene o sarà un disastro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 agosto 2024) Francescosi è dimostrato il punto di riferimento del Mondiale dinegli ultimi due anni. Due campionati del mondo vinti in sella alla Ducati che è la moto più forte e veloce dell’intero circus. Copertina che potrebbe essere tolta l’anno prossimo, quandoaffiancato in squadra da Marc, con il quale non sempre il rapporto a distanza è stato idilliaco. Ai microfoni di.com, Pecco ha sottolineato la grande competitività da parte del Cabroncito: “Marc è quello che ha più titoli in questo momento nel campionato. Di sicurosuper competitivo, perché già adesso è velocissimo e l’anno prossimo avrà i materiali migliori, come più o meno adesso, ma il fatto di essere in rosso ti dà sicuramente più motivazione per essere al top“. Su quello che potrebbe essere la convivenza in squadra l’anno prossimo: “Credo che potrebbe essere ottima, oppure un