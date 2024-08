La Grecia Italiana

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 13 agosto 2024) LADi Vincenzo Calafiore 14 Agosto 2024 Udine “ ci chiamano, calabresi, siciliani, pugliesi, ma noi siamo Greci. Sentirsi greco significa portare il peso della cultura ed esserne gli eredi, con il compito di tramandare, portare non solo sangue greco, ma anche la consapevolezza di essere o sentirsi fortunati di essere eredi di uno dei filosofi più importanti del mondo, Socrate. E questo è , meraviglioso almeno per me. Questo di fatto ha suscitato la mia curiosità di esplorare la filosofia, la filologia e in generale ho scoperto un grande interesse per la storia greca. Ogni informazione che ho raccolto mi ha fatto sentire più orgoglioso. Le ricerche dei miei antenati mi hanno fatto spesso immaginare la loro vita. “ Vincenzo Calafiore Da Vieste,Cuma, a Reggio Calabria. Da Messina a Selinunte, Segesta, passando per Catania, Siracusa, Camarina.