Il Guardian vorrebbe la pallavolo fuori dalle Olimpiadi e nel nuoto troppe gare | basta lo stile

(Di martedì 13 agosto 2024) Terminata l’abbuffata olimpica, in vista di Los Angeles 2028 il menu degli sport a medaglia va sfoltito, anche per far posto a nuove discipline con un appeal più locale. E allora ecco che Jonathan Liew si diverte a spiesulcosa taglierebbe, e perché. Ci sono molte vittime eccellenti nell’elenco del brillante editorialista inglese. La premessa è che “gli sport che attraggono la più ampia base globale possibile dovrebbero essere considerati prioritari. Punti in più per gli sport che possono essere organizzati in città. E punti in più per quello che sto descrivendo – con un alto grado di soggettività – come il “fattore wow”, sport che funzionano sui social media così come nello stadio”. E quindi “l’atletica resta. Ginnastica, ciclismo, basket, Bmx, skateboard e arrampicata rientrano in tutti i criteri di cui sopra.