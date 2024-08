Quante tasse pagano gli italiani sui premi per le medaglie alle Olimpiadi? Il netto e la percentuale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 agosto 2024) Gli atletiche sono saliti sul podiodi Parigi 2024 resteranno per sempre nella storia dello sport tricolore e leconquistate nella capitale francese rimarranno in maniera imperitura nei loro cassetti della memoria (o in posti più sicuri). Oltre alla gloria, però, i risultati conseguiti ai Giochi hanno anche garantiti interessanti assegni ai nostri portacolori: il Coni ha infatti previsto uno di 180.000 euro per l’oro, 90.000 euro per l’argento e 60.000 per il bronzo. Queste cifre, però, sono lorde.gli atletisuimeritati per leconquistatedi Parigi 2024? L’articolo 30 del Dpr 600 del 1973 stabilisce che iriconosciuti agli sportivi sono tassati al 20%. L’aliquota è dunque pari al 20%, questo significa che chi ha conquistato l’oro dovrà pagare una tassa di 36.