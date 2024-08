Pile scariche? Non è vero | ecco il trucco per capire se sono ancora buone

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 12 agosto 2024) A volte ci chiediamo se una batteria sia carica oppure no, e quindi se è il caso di sostituirla. Tra dispositivi, giochi per bambini o telecomandi, leuna costante nella nostra vita. Come si fa aqualicariche? C’è un semplice stratagemma che ti tornerà utile. Diciamolo subito: non servono strumenti complessi come un multimetro o una laurea in elettronica. Con questo metodo potrairapidamente lo stato delle tue batterie. Come spiega Money.it, ovviamente quando si tratta di verificare lo stato di carica delle, avere a disposizione un misuratore sarebbe la soluzione migliore e più affidabile, ma non tutti ne hanno uno in casa. Quindi molte volte buttiamo batterie di cui ignoriamo lo stato reale di carica. Esiste un metodo semplice per determinare se una batteria èutilizzabile.