Parigi 2024 l’Italvolley atterra a Linate Accoglienza da oro olimpico – VIDEO

(Di lunedì 12 agosto 2024)da brividi aperdi Velasco. Dopo lo storico oro, arrivato ieri nella finale vinta 3-0 contro gli USA, selfie, abbracci e sorrisi Ad un oro storico, non poteva non seguire un’altrettanto importante. Milano, scalo di, la zona arrivi gremita come raramente capita. La gioia dell’Italia dopo la conquista dell’oro (Lapresse) – cityrumors.itfemminile, dopo l’ impresa da annali di ieri aculminata con la finale dominata contro gli Stati Uniti, ha ricevuto l’abbraccio di centinaia di tifosi per un ritorno a casa che più potente non avrebbe potuto. La più acclamata? Paola Egonu, ma anche Julio Velasco si è lasciato trascinare dall’euforia, firmando autografi e concedendosi a tutti coloro i quali chiedevano selfie, sempre con il sorriso.