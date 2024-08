Paralimpiadi Parigi 2024 | 14 milioni di biglietti venduti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 agosto 2024) A poco più di due settimane dall’inizio delledi, sono stati1,4di. È quanto ha annunciato il presidente del comitato organizzatore dei Giochi, Tony Estanguet, in conferenza stampa: “Siamo lieti di queste prime due settimane e la fortuna che abbiamo è che continuerà. 400 milasono statiin due settimane durante i Giochi, e il ritmo delle vendite sta accelerando“. Alcuni sport come la scherma in carrozzina, il parataekwondo al Grand Palais o il paraciclismo sulla pista di Saint-Quentin-en-Yvelines sono già esauriti, ma le opportunità restano numerose, tra cui 75.000a 15 euro e quasi 300.000a 25 euro ancora disponibili sulla piattaforma di vendita di