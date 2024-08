Le medaglie delle Olimpiadi come rivendicazione politica la polemica con Abodi e l’asse col Cio | così Malagò tenta di conservare la poltrona

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024)si fa a mandare a casa un presidente da 40e 12 ori? Giovannireclama il quarto mandato agitando il simulacro del trionfo alledi Parigi 2024, le ultime da presidente del Coni, almeno in teoria. Era prevedibile . Neanche il tempo di archiviare i Giochi e uno straordinario risultato sportivo è già diventato motivo di. Sulle proporzioni del successo pochi dubbi: eguagliato il record di Tokyo che giusto tre anni fa sembrava irripetibile, ma con più ori. In molti si sono già affrettati a definirle lemigliori di sempre. Parigi 2024 è stata straordinaria soprattutto per la profondità della spedizione italiana. Una squadra che è andata a medaglia in ben 19 discipline su 32 presenti in calendario. Che sale sul podio ormai da 37 giorni consecutivi, attraversando tre edizioni differenti.