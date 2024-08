Cos’ha pubblicato Achille Costacurta nuovo video dopo gli insulti a Martina Colombari e le foto choc

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 agosto 2024)torna sui social. Settimane fa, figlio die Alessandro, è finito al centro di una polemicala pubblicazione di alcunesul suo profilo Instagram. Le storie mostravano bustine di polvere rosa, mazzette di soldi e un passaporto con il nome del giovane. Contenuti che hanno fatto finire il figlio vip al centro di una accesa polemica. Tra lec’era una bustina con una sostanza sconosciuta e la didascalia: “Quando sei con, puoi spostarne quanta ne vuoi”, facendo riferimento alla droga. Un’altra immagine ritraeva delle mazzette di soldi con un tag al profilo della madre e la scritta: “Vai, come si traffica”, e ancora un commento in un post dell’ex Miss Italia: “Hai 50 anni, caz**. Non sei più una ragazzina e sei anche mamma”.