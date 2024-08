Coppa Italia 2024 2025 il Cagliari di Nicola avanza | Carrarese battuta 3-1

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 agosto 2024) Davanti al suo pubblico ilbatte 3-1 lae si qualifica per i sedicesimi di finale di, dove sfiderà la Cremonese. Buona la prima per Davideche all’esordio sulla panchina sarda schiera il tridente pesante composto da Luvumbo, Pavoletti e Piccoli. È l’ex Atalanta ad essere coinvolto nei gol che chiudono il primo tempo sul 2-0. Al 33? Luperto verticalizza e premia il taglio di Piccoli che scatta in posizione regolare e col mancino batte Bleve. Al 41? arriva il 2-0. Marin si incarica di un calcio di punizione guadagnato da Luvumbo, Piccoli svetta di testa e colpisce Pavoletti che involontariamente devia in rete.mai pericolosa nel primo tempo se non con un tiro di Cerri al 12?, ma il centravanti era in posizione di fuorigioco. Nel secondo tempo lasi affaccia con più coraggio dalle parti di Meret.