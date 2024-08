Calciomercato Milan Emerson Royal a Milano | le prime parole e i dettagli dell’operazione

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 12 agosto 2024)è sbarcato ao per completare il trasferimento in rossonero: ecco lee ial, dopo una lunghissima trattativa con il Tottenham, è sbarcato ao per iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Diavolo. Una nuova freccia, quindi, per Paulo Fonseca, che aveva espressamente chiesto un rinforzo sulla fascia destra. Nella serata di domenica 11 agosto, il terzino brasiliano è arrivato in città, accompagnato dai dirigenti rossoneri, e ha salutato i cronisti presenti. Queste le sueda nuovo giocatore del Diavolo: “Sono molto contento, Forza”. Dichiarazioni semplici, ma che fanno molto piacere ai tifosi rossoneri, che finalmente potranno vedere un nuovo innesto sulla corsia di destra.