Palio del Parmigiano Reggiano Vittoria storica di una casara

(Di domenica 11 agosto 2024) Per la prima volta ad aggiudicarsi il premio di migliorè unadonna. Alessia Zini (foto) del Caseificio 4 Madonne di Modena trionfa alla 12ª Edizione del“Città di Casina” – nella categoria ’24 mesi’ di stagionatura – nella recente fiera dedicata al ’Re’ dei formaggi. Il caseificio cooperativo è presieduto da Andrea Nascimbeni: "Un riconoscimento importante per tutta la nostra filiera e per il territorio modenese. Per la prima volta nella storia del Premio, ad aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento è una donna, a dimostrazione del ruolo crescente delle donne nell’industria casearia anche in posizioni tradizionalmente ricoperte da uomini. Alessia è una professionista straordinaria, parte fondamentale di una filiera di altissima qualità.