Olimpiadi finale pallavolo femminile Stati Uniti-Italia | le azzurre a caccia dell’oro | La diretta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) L’attesa è finita. Già certi di eguagliare le medaglie di Tokyo, l’Italvolleysi gioca la medaglia d’oro nellaolimpica contro gli. Segui latestuale de ilfattoquotidiano.it.2024, il Medagliere LIVE Glini in gara a Parigi 2024: tutti gli azzurri qualificati in ogni disciplinaParigi 2024, dove vederle in tv e streaming La guida, il calendario con gli orari di gare e finali giorno per giorno, ladi volleyLaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-7, 1° set – Battuta vincente di Sylla. L’Italvolley ordinata e concentrata in entrambe le fasi. 12-6, 1° set – Time out Usa: la squadra di Velasco ha messo subito in difficoltà gli avversari.10-5, 1° set – Ottima parallela di Egonu: primi tentativi di fuga per l’Italvolley.in difficoltà nella difesa.