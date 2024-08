Olimpiadi da 85 per l’Italia | potenza consolidata il sorpasso alla Germania e gli outsider meglio dei favoriti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) Cala il sipario su una Olimpiade di Parigi 2024 che persi è rivelata foriera di trionfi ed emozioni. Partiamo dai numeri. Rispetto a Tokyo è stato eguagliato il numero complessivo di 40 medaglie, che rappresenta il record storico per il nostro Paese, ma gli ori sono aumentati di 2 unità, da 10 a 12: solo in cinque circostanze il bottino era stato ancora maggiore in passato. Per trovare un edizione in cui i metalli più preziosi furono almeno 12 è necessario ritornare indietro a Sydney 2000 (13). Nel medagliereha guadagnato una posizione rispetto a quanto accaduto nel 2021, da decima a nona, firmando uno storicoai danni dellaatteso addirittura da 64 anni. Per completezza di informazione occorre però considerare come in Giappone fosse presente anche la Russia, sebbene in veste ‘neutrale’ e senza bandiera.