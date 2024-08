Mala movida | l’alcol sarà vietato fino a settembre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) A Bellaria Igea Marina continua, dalle 23 alle 6 del mattino, il divieto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche e soggette ad uso pubblico dell’area a monte della linea ferroviaria, nel tratto tra via Adriatico e vVia Arno. Chi violerà la norma andrà incontro a sanzione amministrativa che va dai 500 euro ai 5.000 euro. Una limitazione prevista dall’ordinanza del 5 luglio rinnovata per un altro mese,al prossimo 8. "Un intervento – si legge – necessario poiché l’area a monte della linea ferroviaria Arno, è frequentemente teatro di gravi disordini. Sono state riscontrate condotte che compromettono le comuni regole di vita civile e che incidono in maniera negativa sulla qualità urbana in termini di quiete pubblica e di decoro con notevoli detrimenti delle condizioni di vivibilità cittadina".