L’ORO DEL DESTINO! L’Italia vince le Olimpiadi nel volley femminile! Eroiche fuoriclasse USA travolti e maledizione spezzata!

(Di domenica 11 agosto 2024) Non doveva essere un’ossessione e non doveva essere una. Doveva essere il giorno della gloria imperitura, doveva essere la domenica da consegnare agli annali, doveva essere il giorno dell’apoteosi totale inseguita per decenni. Dove non era arrivata nemmeno la Generazione dei Fenomeni, dove la pallavolo tricolore non era mai riuscita a spingersi, dove il movimento di un Paese intero sperava di giungere, prima o poi. Questo è il giorno della consacrazione, questo è il giorno del velo squarciato, questo è il giorno della festa maxima anelata tanto a lungo. Il tabù è cancellato:ha conquistato la medaglia d’oro alle. Il torneo didi Parigi 2024 sorride al Bel Paese: mai oltre i quarti di finale in due decenni, sul trono a cinque cerchi dopo aver superato lo scoglio del primo turno a eliminazione diretta.