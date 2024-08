Ascolti tv del 10 agosto | Alessia Marcuzzi perde nella sfida contro le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 11 agosto 2024) Non c’è storia: in questa estate a trionfare sono i Giochi Olimpici di Parigi, che hanno tenuti incollati gli spettatori allo schermo tra gare e (molte) polemiche. Ormai giunta quasi al termine – il sipario sullecalerà l’11con una grande cerimonia di chiusura – la manifestazione ha lasciato poco spazio nel palinsesto televisivo, che ha proposto pellicole già viste e repliche dei programmi più amati dal pubblico durante la stagione invernale. Mentre su Rai 2 andavano in onda le, su Rai 1 era in programma la replica di Boomerissima, il format ideato e scritto di(che non aveva ottenuto risultati entusiasmanti durante la stagione). Su Rai 3 Per qualche dollaro in più, secondo capitolo della trilogia del dollaro di Sergio Leone con protagonista Clint Eastwood.