Addio Napoli nuova pista estera e cessione improvvisa | la trattativa entra nel vivo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 11 agosto 2024) In casasi lavora sia inta che in uscita. Occhio ai possibili affari e potrebbero esserci novità nelle prossime ore. L’esordio stagionale delnon ha convinto tutti, a partire da Antonio Conte fino a tifosi e addetti ai lavori. Gli azzurri hanno dovuto approfittare di un grande Meret per salvarsi ai calci di rigore contro un club di serie B come il Modena e ci sono varie situazioni ancora da verificare. Nel post gara Conte ha richiamato la società a lavorare sul mercato, manca meno di una settimana all’inizio del campionato e la squadra è incompleta. La priorità è il cvanti con il club che starebbe pensando di chiudere per l’arrivo di Lukaku prima dell’eventualedi Osimhen, un modo per accontentare il tecnico pugliese. Raspadori non ha convinto all’esordio e serve assolutamente una punta di peso di livello.