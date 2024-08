Zanetti buon compleanno Leggenda! Tanti auguri al vice presidente dell’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 10 agosto 2024) Oggi Javierfesteggia il suo cinquantunesimo! Il ventottesimo da quando “veste” nerazzurro. Oggi più che mai,! Da parte di tutta la redazione di Inter-News.it– Javier, ex giocatore, capitano,e come se non bastasse anche attualecompie 51 anni. Una vita in nerazzurro, prima da calciatore e capitano e ora da dirigente. Ben 858 presenze, 21 gol e 16 trofei conquistati: 1 Champions League, 1 Mondiale per Club, 1 Coppa UEFA, 5 Scudetti, 4 Coppe Italia e 4 Supercoppe Italiane.