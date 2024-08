Tamberi supera i 222 e sbaglia i 227 al primo tentativo Sottile invece salta i 227 – LIVE

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 10 agosto 2024) Incredibile: dall’ospedale alla pedana, sta provando i salti. Il suo ingresso allo Stade de France con le braccia larghe come un Cristo in croce. Si batte il petto a pugni. CRONACAInizia la gara. L’azzurroi 2,17 metri. Lial. Gimbo fa ilsalto a 2,22 metri, ma lo; anche il secondonon va a buon fine. Al terzo e ultimo, riesce a passare.nonalcolpo. 2,27 metri –lialfallisce il. Gianmarcoha tenuto in apprensione l’Italia dopo un secondo calcolo renale che lo ha messo questa notte ko. La sua partenza per Parigi era stata ritardata di qualche giorno per lo stesso problema, ma alle qualificazioni di salto in lungo è riuscito a raggiungere un posto in finale.