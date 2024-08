Querelato cosa mi ha fatto Brutto colpo per Amadeus il big dello spettacolo lo porta in tribunale

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 10 agosto 2024) Momento complicato per, che dovrà fare i conti con una querela presentata da un big del mondo. La situazione tra i due non è delle migliori e ora si prospetta una dura battaglia in un’aula di. Col conduttore passato da poco a Nove, dopo l’addio alla Rai, che contatterà i suoi avvocati per difendersi a dovere.ha ormai saputo di questa querela, che nasce da un’indagine che è finita poi in archiviazione. Coinvolge questo potenteshowbiz, in riferimento ad uno show di Checco Zalone all’Arena di Verona del 2023, prodotto da questa persona. Infatti, all’AdnKronos è arrivata una dichiarazione imnte dal legale del big, che ha ora puntato il dito contro Amedeo Sebastiani. Leggi anche: “Questa è una bomba”.