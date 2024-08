Parigi 2024 basket maschile | la tripla doppia di Jokic regala il bronzo alla Serbia ko la Germania

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) Larispetta il pronostico della vigilia, batte lacon il punteggio di 93-83 e torna sul podio olimpico dopo l’argento di Rio 2016. Non c’è stato troppo equilibrio nella sfida valida come finale per ildialle Olimpiadi di, che laha indirizzato già dal primo quarto grazie al suo leader Nikolae a un ottimo Micic.va dato il merito di essere sempre rimasta in scia e di aver impedito che gli avversari prendessero il largo. Di fatto, però, non si sono mai avvicinati particolarmente né hanno mai dato l’impressione di poter effettivamente ribaltare il match. Dopo la delusione delle rispettive sconfitte in semifinale, a rialzare la testa e salire sul gradino più basso del podio è dunque la, che compensa in parte l’amarezza per l’impresa sfiorata contro gli Usa e ottiene una preziosa medaglia di