La polizia saluta Marotta Dirigerà la Digos di Milano

(Di sabato 10 agosto 2024) Ventun’anni sono lunghi. E se spesi tra gli uffici al terzo piano della Questura e le piazze calde della città, tra un’indagine e una manifestazione, tra un corteo e una protesta, regalano uno sguardo netto su Bologna e le sue dinamiche. Antonioa questo patrimonio ha aggiunto del suo. E lo ha tradotto in una gestione dellaoculata e lungimirante. Ma ora è il momento degli arrivederci. Perché da settembre,lascerà Bologna per andare a guidare ladi. Al suo posto arriverà, dalladi Trieste, Rita Fabbretti. Un incarico di rilievo quello per cui è stato scelto, "che sicuramente rappresenta un passaggio per ulteriori e sempre più prestigiosi successi", come ha spiegato il questore Antonio Sbordone. Un riconoscimento di anni di lavoro in prima linea iniziati, sotto le Torri, con le indagini sull’omicidio di Marco Biagi.