Il peso della vecchiaia di Trump sui sondaggi | la media della corsa contro Harris

(Di sabato 10 agosto 2024) Kamalacontinua a crescere neiin vista delle elezioni presidenziali di novembre. I numeri la sostengono sia a livello nazionale sia negli Stati chiave dove si decide laalla Casa Bianca. FiveThirtyEight, sito americano che traccia tutti ie stila medie, pone la candidata Democratica avanti di 2,1 punti percentuali su Donald. La vicepresidente degli Stati Uniti è avanti di due punti in Michigan, di 1,1 in Pennsylvania e di 1,8 in Wisconsin.guida in Arizona e Georgia per meno di mezzo punto. In North Carolina, dove ci sono stati menoè avanti di tre punti e i due candidati risultano pari in Nevada. In questo Stato però un recenteo di Cbs e Bloomberg ha dato aun vantaggio di due punti, mentre secondo il Nevada Independent la candidata democratica sarebbe avanti addirittura di sei.