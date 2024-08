Giochi miranda oro Arriva El Azzouzi Lunedì le visite

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Oussama Elè atteso domani a Bologna. Avrà la medaglia di bronzo olimpica al collo, ma pure un problema al ginocchio con cui fare i conti e che preoccupa il Bologna. Già prenotati pergli esami e lemediche. Elaveva annunciato alla vigilia della finale contro l’Egitto, attraverso il profilo Instagram, che non avrebbe preso parte alla sfida per un problema al ginocchio rimediato durante la semifinale con la Spagna di(atteso martedì a Casteldebole per gli allenamenti). Spagna ieri rimontata dal 3-1 al 3-3, poi vincente 5-3 ai supplementari.