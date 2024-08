Fedez di nuovo con gli ultras del Milan dopo il pestaggio a Iovino | lo scatto mentre è in vacanza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Dalle “notti brave”esi alle vacanze in yatch in giro per il Mediterraneo. Cambiano gli scenari ma non le frequentazioni di, che sta trascorrendo la sua prima estate da single assieme ad una compagnia che definire variegata è poco: si va infatti da colleghi e imprenditori ad alcunilegati ai capi della curva sud del. Partendo da alcuni scatti postati in queste settimane dal rapper e dal suo entourage sui loro profili Instagram, il Corriere della Sera ha infatti indagato su chi c’era a bordo della barca insieme all’artista. A cominciare dal suo bodyguard, Christian Rosiello, presente anche in via Traiano ao nella notte tra il 21 e il 22 aprile, cominciata con una rissa al The Club e finita con ildel personal trainer e influencer Cristianoche si è poi chiuso con un accordo tra le parti e un risarcimento extragiudiziale.