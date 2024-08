Estate 2024 | Caldo record Nel weekend bollino rosso in 14 città

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 10 agosto 2024) L’delsi conferma una delle più torride degli ultimi anni, con temperature dache mettono a dura prova il nostro organismo. Questodi metà agosto, che si avvicina al Ferragosto, vede l'allerta massima per le ondate di calore in molteitaliane. Il bollettino del Ministero della Salute segnala per oggi, 10 agosto, ilin 9 delle 27monitorate, numero destinato a salire a 14 domani. L'ondata diestremo sta già causando disagi significativi alla popolazione, soprattutto nelle regioni meridionali, dove l'umidità opprimente aggrava ulteriormente la situazione.Secondo l'immunologo Mauro Minelli, docente di dietetica e nutrizione all'Università Lum, le elevate temperature e l'umidità elevata stanno mettendo a dura prova il nostro corpo, con conseguenze che vanno oltre il semplice disagio.