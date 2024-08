Educazione italiana | insegnare la truffa in spiaggia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) di Elena Maria Scopelliti Siamo in vacanza al mare, nel Lazio. Stessa, stesso mare e stesso ombrellone da anni. Lo stabilimento balneare è, perlopiù, frequentato da famiglie di ceto medio, per intenderci quelli che ancora si possono permettere la casa al mare e l’abbonamento, ma che vivono del proprio lavoro. Mia figlia di 7 anni ha organizzato un mercatino, con giocattoli e piccoli oggetti in buono stato ma che non usa più perchè lei ormai è “grande”. Insieme alla sua migliore amica, sua coetanea, ha allestito l’esposizione e messo i prezzi. Tutto ciò è costato due giorni di allegra organizzazione. Le vendite sono andate bene, soprattutto grazie al buon cuore dei nostri vicini di ombrellone che, inteneriti dall’impegno delle bimbe, hanno acquistato oggetti totalmente inutili.