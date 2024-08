Conte | il mercato? Ci sono situazione oggettive chiare a tutti Stasera è stato un bagno di realtà

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 10 agosto 2024) Dopo il passaggio del turno di Coppa Italia contro il Modena, il tecnico del Napoli, Antonio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset Le parole diNon è stata una partita facile, ma questi gicoatori del Napoli col 4-3-3 hanno fatto grandi cose, sei convinto del tuo modulo? «L’anno scorso hanno preso 48 gol e hanno fatto molta fatica. Io penso che con il mio sistema dai più copertura a Kvara e Politano. Loro hanno la possibilità di non cambiare il gioco, ma di implementarlo. Per loro è un’evoluzione importante che permette di non dare tanti punti di riferimento agli avversari che l’anno corso raddoppiavano su Kvara. Leggo tante statistiche, si parla tanto di possesso palla. Poi cipartite come queste dove abbiamo fatto il 75% di possesso palla e 28 tiri, ma il problema è che quanto tiri devi fare gol.